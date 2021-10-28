Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Nurettin Ovat 57 kiloda, Berat Acar da +92 kiloda son 16 isim arasına girdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde ringe çıkan 2 milli sporcu rakiplerini yendi.

Nurettin Ovat, Polonyalı Pawel Brach'ı, Berat Acar daa Hırvat Marko Milun'u mağlup ederek tur atladı.