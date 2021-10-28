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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Nurettin Ovat 57 kiloda, Berat Acar da +92 kiloda son 16 isim arasına girdi.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Nurettin Ovat 57 kiloda, Berat Acar da +92 kiloda son 16 isim arasına girdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde ringe çıkan 2 milli sporcu rakiplerini yendi.

Nurettin Ovat, Polonyalı Pawel Brach'ı, Berat Acar daa Hırvat Marko Milun'u mağlup ederek tur atladı.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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