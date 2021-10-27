Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Burak Aksın, son 16 isim arasına girdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 3. gününde 4 milli sporcu ringe çıktı.

86 kiloda yarışan Burak, Macar rakibi Adam Hamori'yi mağlup ederek tur atladı. Burak, son 16 turunda Alman Alexander Okafor ile karşılaşacak.

Muhammet Ünlü (48 kilo), Sırbistan'dan Omer Ametovic'e, Mizan Aykol (60 kilo) Macaristan'dan Roland Veres'e, Sıtkı Işık (71 kilo) da Kırgızistan'dan Nuradin Rustambek'e yenilerek şampiyonaya veda etti.

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