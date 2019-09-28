Spor dünya atletizm şampiyonası'nda tarih yazan necati er: finali kazanmayı çok istiyorum

28.09.2019 19:49

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda tarih yazan Necati Er: Finali kazanmayı çok istiyorum

Ercan ATA/DOHA (Katar), (DHA)- Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada Türkiye tarihinde ilk defa finale kalan milli atlet Necati Er ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Milli atlet Necati Er finali kazanmayı çok istediğini belirtirken, Federasyon Başkanı Fatih Çintimar da Türkiye'ye madalyalarla dönmek istediklerini dile getirdi.

Doha'da DHA'ya özel açıklamalarda bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, Necati Er'in finale kalarak bir tarih yazdığını söyledi. Başkan Fatih Çintimar, 'Öncelikle Necati'ye, onu yetiştiren kulübümüze, antrenörüne ve özellikle Atletizm Federasyonu Teknik Kurulumuza teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir başarı tabii ki tesadüflerle değil, yaklaşık 5-6 yıllık bir programın yapılıyor olması ve bu program çerçevesinde yapılan eğitimler, çalışmalar neticesinde. Bugün Necati gibi genç sporcularımızın hepsinden beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizi de onların oluşturduğunu kendileri de biliyor, biz de biliyoruz. Ülkemiz de bunu bekliyor çünkü biz Cumhuriyet tarihimiz boyunca dünya şampiyonaları boyunca atletizmde toplam dört madalya almışız. Bundan önceki Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş olarak aldık. Umuyorum ki burada da bir önceki dünya şampiyonasının daha üzerine çıkarak daha büyük başarılarla döneceğiz. Çünkü çocuklarımız ülkemiz bunu hak ediyor. ve bunun için devletimizin, Gençlik Spor Bakanlığımızın bize vermiş olduğu desteklerin karşılığı olarak genç nesle yeni idoller, yeni şampiyonlar çıkarabilmek bizim görevimiz' dedi.

'17 METRENİN ÜZERİNDE ATLAYAN İLK TÜRK NECATİ'

Başkan Çintimar, elde edilen başarının planlı programlı bir çalışmanın karşılığı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

'Biz de bu anlamda Necati gibi genç kardeşlerimizle, tabii takımın tamamı genç neredeyse, genç arkadaşlarımızla bu yolu yürüyoruz. İnşallah hep beraber şampiyonluk için gideceğiz. Necati'nin almış olduğu başarı; Avrupa Şampiyonası'nda 17.37 ile şampiyon oldu ve oradaki zaferin ardından Bursa'daki Türkiye Şampiyonası'nda kulüplerde ve diğer şampiyonalarda 17 metrenin üzerindeki atlayışlarıyla tesadüf olmadığını ve bunun bir program doğrultusunda ileriye doğru emin adımlarla yürüdüğün bir işaretidir. Bunu dün de gösterdi. Dün ilk atlayışında faul olmasına rağmen son iki atlayışta çok çok iyi dereceyle finale kaldı. İnşallah finalde de gereğini yapacak. Buraya kadar geldi, bir tarih yazdı. Avrupa Şampiyonası'nda bir tarih yazdı, 17 metrenin üzerinde atlayan ilk Türk olarak. Dünya Şampiyonası'nda finale kalarak yazdı. Bu tarih yazmalar olimpiyat şampiyonluğu ile taçlanana kadar devam edeceğiz inşallah. Bizim istediğimiz finaldi, finalden sonrası kendi isteğidir. Dün dereceleri gördük. Bundan önceki dünya şampiyonasında Necati'nin atladığı dereceler kürsüde yer almıştı. Biz de umuyoruz ve diliyoruz ki final Necati'nin günü olsun. Ülkemize güzel bir dereceyle, güzel bir madalyayla dönelim. Bundan sonrası Necati'nin kendi isteğidir. İnşallah en iyisini Mevlam ona nasip etsin.'

NECATİ ER: FİNALİ ÇOK İSTİYORUM

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama 17 metrenin üzerinde atlayan ilk Türk atlet olarak tarihe geçen Necati Er ise şunları söyledi:

'Ben böyle dereceler yaptığım için mutluyum. Başkanımız gereken her şeyi söyledi. Söyleyecek başka bir şey bırakmadı. Başkanımızın bize vermiş olduğu destekler gerçekten çok büyük. Bakanlığımızın, kulübümüzün vermiş olduğu destekler gerçekten çok büyük. Dediğimiz gibi beş yıllık bir emeğin karşılığını daha yeni yeni almaya başladık. Onların yapmış olduğu program tamamen 2020 olimpiyatlarına dayalı bir programdı. Bu programın çalıştığını, çok güzel derecelerle halkımıza ve milletimize gösteriyoruz. Finali kazanmayı çok istiyorum ama bu konuda çok bir şey konuşmak istemiyorum sadece kendime saklamak istiyorum. Ama istiyorum.'

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Necati Er, yarın saat 21.45'te finalde yarışacak.

Kaynak: DHA