Down Sendromlular Avrupa Oyunları'na katılan özel sporcular İstanbul'a döndü

İSTANBUL (AA) - İtalya'da gerçekleştirilen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 16 altın, 22 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan milli takım kafilesi, İstanbul'a döndü.

Milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri ve sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ülke olarak büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Yıllar önce evlerine kapatılan bu çocukları, evlerinden çıkan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bu gençleri tebrik ediyorum. Öncelikle evlerden çıkmamızı ve spor yapmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyorum." dedi.

Milli takım sporcularının İtalya'da İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya defalarca dinlettiğini anlatan Aydın, "Bir tarafta atletizmciler, bir tarafta masa tenisçiler, bir tarafta futsalcılar, evlerinden çıkıp şampiyon oldular. Özellikle futsal takımımızın Avrupa şampiyonu olması ve büyük yankı uyandırması bizi mutlu etti. Aynı zamanda ilk kez katılan basketbol takımımız Avrupa ikincisi oldu." diye konuştu.

Elde ettikleri başarıyla hem sporcuların hem de ailelerin örnek olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu gençlik ülkeyi en iyi şekilde temsil etti. Herkese sesleniyoruz; bütün çocuklarınızı evden çıkaracaksınız ve spor yaptıracaksınız. Bu çocukların dünya şampiyonu olması, Avrupa'da başarı kazanması çok önemli. Bu takım 3 Avrupa, bir dünya rekoru kırarak geldi. Futsalda İtalya ve Portekiz'i yenerek ders verdik. Basketbol takımımız İtalya ve Portekiz'i yendi. Emeği geçen bütün anne ve babalara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün evlerden çıkmışsak, spor yapıyorsak, engelsizi seven bir Cumhurbaşkanı'mız olduğu için." diyen Aydın, "Bu çocuklar spor yapmaya başlamıştır. Büyük bir bütçeyle gittik. İlk kez Türk gençliği 63 sporcuyla, 6 dalda katıldı. Muhteşem bir sonuçla bu çocuklara verilen emeğin boşuna gitmediğini gösterdik. Şimdilik sporcu sayımız 30 bin. İnşallah bu sayıyı 100-150 binlere çıkarırız. Bütün çocuklara inşallah dokunacağız, inşallah madalya ile şenleneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Teknik direktör Acar: "Çok büyük destek var"

Avrupa şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın teknik direktörü İbrahim Acar, Türkiye'ye gurur yaşattıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Uzun süreden beri çalışmamız vardı. Her geçen gün üzerine koyarak devam ettik. Çok büyük destek var. Gençlik ve Spor Bakanı'mızın, Türkiye Futbol Federasyonunun çok büyük desteği var. Pandemide uzun süre antrenman yapamadık. Sporcular verdiğimiz direktifler doğrultusunda bulundukları yerde çalıştı. Dün gece de hiç uyumadık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 800 metrede dünya rekoru kıran milli atlet Dilara Çelik de elde ettiği başarının çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi İtalya'da temsil etmek ve madalya almak büyük bir şey. 800 metrede rekor sözü vermiştim. Bunu başardığım için çok mutluyum. Sözümü tuttum. Aldığımız kupaları Cumhurbaşkanı'mıza vermeyi çok istiyoruz." diye konuştu.

Altın madalya kazanan milli judocu Talha Ahmet Erdem ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'mıza ve federasyona teşekkür ediyorum. Madalyayı Cumhurbaşkanı'mıza ve antrenörüme hediye etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.