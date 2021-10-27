Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Naim Süleymanoğlu Spor Salonu hizmete girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde yenilenerek Naim Süleymanoğlu'nun adı verilen spor salonu hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ve tüm zamanların en iyi haltercilerinden Naim Süleymanoğlu'nun ismini taşıyan salonun açılışına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve diğer ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotar, üniversite olarak yatırımlarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade ederek, son dönemde salgına rağmen emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını belirtti.

İzmir'de hiçbir kurumda olmadığı kadar spor alanına sahip olduklarını aktaran Hotar, "Cep Herkülü olarak bilinen, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun ismini öğrencilerimizin de talebiyle spor salonumuza verdik. Spor salonumuzun yenilenmesinde emek veren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Nükhet Hotar, "Buradan mezun olacak gençlerimiz ülkemizin birçok yerinde öğrencilerimizi yetiştirmek için önemli bir görev alacaklar. Sizlerden ricamız aklınızı kimseye emanet etmeyin, sizde kalsın. Onu en iyi şekilde yönetecek olan sizlersiniz, sizde o bilgi birikimi ve donanım var. Bunu en iyi şekilde ailenize, ülkenize, milletinize, vatanınıza faydalı olacak şekilde kullanın." ifadelerini kullandı.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen ise Nükhet Hotar'ın göreve geldiğinden itibaren kendilerine büyük destek verdiğini belirterek teşekkür etti.