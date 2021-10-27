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Diyarbekirspor kupa sınavında

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Diyarbekirspor kupa sınavında

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta son iki maçını kazanarak çıkış yakalayan Diyarbekirspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupasına çevrildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta son iki maçını kazanarak çıkış yakalayan Diyarbekirspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupasına çevrildi. Bugün Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan yeşil-kırmızılı takımın mücadelesi saat 18.00'da başlayacak.

Ligde son haftalarda çıkış yakalayan Diyarbekirspor'da gündem Ziraat Türkiye Kupası. Süper Lig ekibi Antalyaspor'la bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek olan yeşil-kırmızılı takımda, lig maratonu düşünülerek as futbolcular dinlendirildi ve ligde forma şansı bulamayan isimler kadroya dahil edildi. Antalya Stadı'nda saat 18.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Diyarbekirspor, kupa maçının ardında kendi sahasında üst üste iki lig maçına çıkacak. 31 Ekim Pazar günü saat 18.00'da Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek olan yeşil-kırmızılı takım, 6 Ekim Cumartesi günü de yine kendi sahasında saat 13.00'da Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

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