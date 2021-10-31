Diyarbakırlı genç futbolcular Sivas'ta beğeni topladı

DİYARBAKIR (İHA) - İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter adına Diyarbakır'da açılan Diyarbakır İnter Akademi futbol okulu ve Diyar İnter Spor Kulübü alt yapıda ses getirmeye devam ediyor. Sivasspor kulübünün davetlisi olarak Sivas'a giden 2010 doğumlu genç futbolcular dostluk maçında büyük beğeni topladı. Birçok genç oyuncu kulüplerin izleme ekipleri tarafından takibe alındı.

Diyarbakır'da kısa süre önce İtalyan ekibi İnter'in isim hakkını alan ve İnter'in alt yapı programını uygulayarak faaliyete başlayan Diyarbakır İnter Akademi, il içindeki müsabakaların yanı sıra il dışındaki organizasyonlara da katılıyor. Sivasspor'un davetlisi olarak Sivas'a giden 27 kişilik Diyarbakır İnter Akademi, burada Süper Lig ekibi Sivasspor'un tesislerinde Sivasspor alt yapısı ile dostluk ve deneme maçında karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Diyarbakır İnter Akademi'nin bir çok oyuncusu beğeni toplayarak yakın takibe alındı.

"Kısa zamanda gençlerin umudu haline geldik"

Kısa zaman önce faaliyete başlamalarına rağmen önemli bir aşama katettiklerini belirten Diyarbakır İnter Akademi Teknik Sorumlusu Müslüm Doğan, yöneticilerin gençlerin gelişimi için her türlü özveriyi gösterdiklerini aktardı. Doğan, "İyi çalışıyoruz. Her gencimiz bizim için değerlidir. Bu jenerasyondan iyi sporcular çıkacak. Sivas'ta oyuncularımızın yeteneği çok beğenildi. Biz yarışmacı değil, yetiştiriciyiz. Bu misyonla Diyarbakır'a kalıcı başarılar kazandıracağız" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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