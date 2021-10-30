Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti - Haberler Spor
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Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

Diyarbakır'da Forum AVM tarafından düzenlenen, klasik ve makaralı olmak üzere iki kategoride sporcuların yarıştığı okçuluk turnuvası gerçekleşti.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Forum AVM tarafından düzenlenen, klasik ve makaralı olmak üzere iki kategoride sporcuların yarıştığı okçuluk turnuvası gerçekleşti. Turnuvaya farklı illerden sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla Forum AVM'nin ev sahipliğinde Şırnak, Adıyaman, Bingöl ve Mardin'den gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvada, iki kategoride kazanan birinci, ikinci, ve üçüncü olan sporculara alışverişte kullanacakları paramkart ödülü verildi.

Forum AVM okçuluk sporunun daha yaygınlaşması ve bu turnuvayı süreklilik haline getirmek için geleneksel olarak her sene düzenlemeyi amaçlıyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

Diyarbakır'da iller arası okçuluk turnuvası Forum AVM'de gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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