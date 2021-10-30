Diyadin bordo-maviye boyandı

AĞRI (İHA) - Trabzonspor, Ağrı Diyadin'deki çocuklara forma gönderdi. Çocuklar bordo-mavi formalarıyla sahaya çıktı.

Trabzonspor, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki çocuklara 50 adet forma gönderdi. Kaymakam Alper Balcı'nın teslim aldığı formaları giyen çocuklar, Kaymakamlık Parkı'nda maç yaptı. Kaymakam Alper Balcı'nın da katıldığı müsabaka, hava şartlarından dolayı yarım kaldı.

Alper Balcı, maç sonrasında yaptığı açıklamada, hava şartları düzelince mücadelenin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Balcı, "Trabzonspor Kulübü'ne jestinden dolayı teşekkür ediyoruz. Maçımız hava şartlarından dolayı yarım kaldı. Düzeldiğinde tekrar devam edeceğiz. Maçı kazanan takıma Trabzon gezisi hediyemiz var" dedi. - AĞRI