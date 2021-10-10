Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 1.haftasında sahasında Maliye İhtisasspor'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 1.haftasında sahasında Maliye İhtisasspor'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 1.haftasında Maliye İhtisasspor takımını konuk etti. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor ilk seti 25-15, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-20 kazanarak sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, "Sezona galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. İyi bir başlangıç yaparak net bir galibiyet aldık. Sporcularımı, yönetimi ve taraftarımızı güzel oyun ve galibiyet için tebrik ediyorum. Daha güzel hedefler için yürümeye devam" diye konuştu. - KAYSERİ

Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı

Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı

Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Cristiano Mesut Özil Ersun Yanal Serdar Aziz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 09:05:59. #1.12#