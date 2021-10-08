Develi Belediyespor ilk maçına çıkıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi Belediyespor ilk maçına çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Develi Belediyespor ilk maçına çıkıyor

Develi Belediyespor, 2021-2022 sezonu ilk maçında sahasında Maliye İhtisas takımını konuk edecek.

Develi Belediyespor, 2021-2022 sezonu ilk maçında sahasında Maliye İhtisas takımını konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor yeni sezona hazır. Yeni sezona yenilenmiş kadrosu ile başlayacak olan mavi beyazlılar ligin 1.haftasında yarın sahasında ve taraftarı önünde Maliye İhtisas takımı ile karşılaşacak. Lige galibiyetle başlamak istediklerini belirten Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, "2021-2022 sezonu öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Yeni sezon öncesi iyi hazırlık kampı geçirdik. Ufak tefek eksiklerimiz var bunlarda zamanla geçecek. Lige sahamızda ve taraftarımız önünde oynayacağımı karşılaşma ile başlayacağız. İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyip sezon sonu Develi Belediyespor'u layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

Yarın Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Maliye İhtisas müsabakası saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Develi Belediyespor ilk maçına çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Özge Özder Işıl Sergen Burak Sergen
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Develi Belediyespor ilk maçına çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:44:52. #1.11#