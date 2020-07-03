SPOR Dev maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfeksiyon çalışması
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SPOR Dev maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfeksiyon çalışması

Dev maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfeksiyon çalışmasıİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

03.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:56

Dev maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfeksiyon çalışması

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Statta, soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, Trabzonspor maçında görev alacak olan tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.

SPOR Dev maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfeksiyon çalışması

Kaynak: DHA

Manşet

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