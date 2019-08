23.08.2019 15:25

SPOR Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni dünya rekoru

Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞANYEŞİLOVA (Burdur), (DHA)-

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde 'paletsiz sabit ağırlık' kategorisinde rekor denemesi yaptı. Derya Can kendisine ait 68 metrelik tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırarak, 70 metreye çıkardı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde rekor denemesi yaptı. Sabah saatlerinde Kayadibi mevkisi açıklarından teknelerle açılan Derya Can ve ekibi, gölün ortasında rekor denemesi yapılacak noktaya hareket etti. Kıyafetlerini giyip suya inen Derya Can, ekibiyle rekor denemesi öncesi hazırlık yaptı.

Daha sonra özel olarak oluşturulan platformda dalışa başlayan Derya Can, 70 metre derinliğe 2 dakika 18 saniyede inip çıktı. Sudan çıktığında kimseyle temas etmeden 20 saniye bekleyen Derya Can elini havaya kaldırdı. Dalışı takip eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri rekoru teyit etti. Derya Can kendisine ait olan rekoru 70 metreye çıkarmayı başardı. Derya Can, 24 Kasım 2018'de 2 dakika 5 saniyede 68 metreye dalarak 'paletsiz sabit ağırlık' kategorisinde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırmıştı. Derya Can rekor mutluluğunu Türk bayrağı açarak yaşadı.

ERKEKLER REKORUNA YAKLAŞTI

Kıyıya çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Derya Can, geçen yıl rekor kırarken suyun soğuk olduğundan bahsetti. Ağustos olmasına rağmen suyun dip kısımlarının halen soğuk olduğunu vurgulayan Derya Can, Salda Gölü'nde zorlu şartlara rağmen bir dünya rekoru daha kırmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Suyun 10 metreden sonra kış aylarındaki gibi soğuk olduğunu anlatan Derya Can, Rekoru kırdık. Bütün zorlukların üstesinden geldik. Rekorlar kırılmak içindir. Değişken ağırlık paletsiz erkekler rekorunu antrenmanlarda kırdık ancak resmi olarak biraz daha düşüğünü yapmaya karar verdik. Su dipte çok soğuktu, o yüzden bunu uygun bulduk dedi.

Derya Can'ı tebrik eden, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca da, İkinci defa Salda Gölü'ne geldiğinden dolayı Derya Hanıma teşekkür ederim. Kendi rekorunu kırmış bulunuyor. Bu da Salda Gölü'nün derinliğinin su sporlarına ne kadar elverişli olduğunu gösteriyor. İnşallah gölümüzde bu tip sportif faaliyetler devam edecek diye konuştu.

Derya Can'ın rekoru CMAS Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Kaynak: DHA