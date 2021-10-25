Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde İzmir Çağdaş Görmeyenler, ligin 11. haftasında konuk ettiği Kayseri Görme Engelliler'i 2-1 mağlup etti.
İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde İzmir Çağdaş Görmeyenler, ligin 11. haftasında konuk ettiği Kayseri Görme Engelliler'i 2-1 mağlup etti.
Buca Yedigöller Sahası'ndaki müsabakada Hasan Şatay ile 2 gol bulan ev sahibi ekip, Emre Aslan'ın golüne engel olamasa da müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde 28 puana ulaşan İzmir Çağdaş Görmeyenler, lider Çankaya Belediyesi'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
İzmir temsilcisinde 11 maçta 33 gole ulaşan milli futbolcu Hasan Şatay gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri