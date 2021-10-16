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Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde İzmir Çağdaş Görmeyenler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Türkiye Görme Engelliler'i 5-1 mağlup etti.

İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde İzmir Çağdaş Görmeyenler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Türkiye Görme Engelliler'i 5-1 mağlup etti.

Buca Yedigöller Sahası'ndaki müsabakada Hasan Şatay ile 3, Oğuzhan Yokuş ile Batuhan Demir'le birer gol bulan ev sahibi ekip, Ramazan Kunduz'un golüne engel olamasa da müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde 22 puana ulaşan İzmir Çağdaş Görmeyenler, lider Çankaya Belediyesi'nin arkasında 2. sırada yer aldı.

İzmir temsilcisinde 9 maçta 24 gole ulaşan milli futbolcu Hasan Şatay gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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