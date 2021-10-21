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Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

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Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun 10. haftasını bay geçirecek olan A. Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun 10. haftasını bay geçirecek olan A. Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

A. Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Şile Yıldızspor maçı hazırlıklarını U19 takımı ile antrenman maçı yaparak devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman maçında A takım, U19 takımını 2-1'lik sonuçla mağlup etti. A takımın gollerini Bekir Turaç Böke ve Kevin Mayi atarken, U19 takımının golü Melik Talha Çiftçi'den geldi.

Yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında Şile Yıldızspor'u ağırlayacak. Karşılaşma 27 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak. - DENİZLİ

Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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