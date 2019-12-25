: Spor denizlispor teknik direktörü özdilek kadromuza 5 futbolcu dahil etmek istiyoruz

25.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:07

Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Kadromuza 5 futbolcu dahil etmek istiyoruz

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) -

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilerek yara alan Yukatel Denizlispor, transferde harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk yarının son haftasında Ankaragücü'ne konuk olup devre arasına girecek yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek, minimum 4 ya da 5 futbolcuyu kadrolarına dahil edeceklerini söyledi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Kadro derinliğimiz fazla yok. Devre arasında mutlaka kadromuza takviyeler yapmak zorundayız. Devre arasında transferlerin ne denli zor olduğunu biliyorum. Ancak bu ihtiyacımızı da gözardı edemeyiz. İkinci yarının daha zorlu geçeceğini düşünerek oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız. Bu ligi tanıyan, geldiğinde direkt katkı sağlayabilecek oyuncu profilleri üzerinde duruyoruz" dedi.

Ankaragücü karşılaşmasını da değerlendiren Özdilek, "Ligin ilk devresinin kapanış maçını oynayacağız. Yeni yıla kazanarak girmek istiyoruz. Rakibimizin pozisyonuyla ilgilenmiyoruz. Bizim saha içinde vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Oraya kazanmak için gideceğiz. Kazanırsak 24 puan yapacağız. İlk devre için bu çok iyi bir puan. İkinci devre için ise yerimizi sağlamlaştırma ve ikinci yarıya daha güvenli bakma adına 21'in üzerindeki her puan çok değerlidir. Amacımız 24 puanla ligin ilk devresini bitirmek" diye konuştu.

Özdilek, enterasan bir sezon yaşadıklarını sözlerine ekleyerek, "16'ncı hafta bitti. İkinci yarının çok çetin geçeceği aşikar. Biz korkulu rüya görmeme adına ikinci yarıya daha sağlıklı ve geniş bir kadro yapısıyla girmeliyiz, takımı güçlendirmek istiyoruz. Bugün itibarıyla sol tarafta oyuncumuz yok. Lig bunları affetmez" yorumunu yaptı.

MBAMBA GALİBİYETE İNANIYOR

Denizlispor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba ise takım olarak seyircilerinin önünde Aytemiz Alanyaspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Ankaragücü karşısında 3 puan alıp ilk devreyi iyi bitirmek istediklerini dile getiren deneyimli futbolcu, "Taraftarlarıyla beraber ne kadar zor bir maç olabileceğini biliyoruz. Bizim hedefimiz Ankaragücü maçını 3 puanla bitirerek ilk yarıyı 24 puanla kapatmak. Ama dediğim gibi kolay bir maç olmayacak. Biz Ankara'ya kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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