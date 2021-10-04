Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik ekibe güveniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Serhat Gülpınar ve ekibine güvendiklerini bildirdi.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 8. haftasında konuk oldukları Beypiliç Boluspor deplasmanından 1 puanla döndüklerini belirtti.

Ligde alınan her puanın altın değeri taşıdığını vurgulayan Uz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyuncularımız bir aydır hem fiziksel hem mental olarak hazır olmaya çalışıyor, bir yandan da maçlarda puan mücadelesi veriyor. Bizi üzen, iki mağlubiyet veya kötü futbol sonrasında sürekli teknik heyetimiz ve bazı oyuncularımıza karşı verilen tepkilerdir. Kötü sonuçlar veya kötü futbolda elbette eleştiriler olacaktır. Teknik direktör Serhat Gülpınar ve ekibine güveniyoruz. Onun için kendilerini göreve getirdik. Kötü sonuçların ardından teknik heyet değişikliklerinin nelere sebep olduğunu görmek için geçmiş birkaç sezona bakmak yeterlidir."

Her teknik direktör değişikliğinin kulübe ekstra maliyet getirdiğini aktaran Uz, camiadan ve taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Uz, takımın toparlanması ve eksiklerin giderilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.