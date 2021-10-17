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Denizlispor kendine geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor kendine geldi

TFF 1'inci Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Balıkesirspor'u 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor'da kara bulutlar dağıldı.

TFF 1'inci Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Balıkesirspor'u 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor'da kara bulutlar dağıldı. Oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, 10 puana ulaşarak tehlikeli bölgeden az da olsa uzaklaşarak nefes aldı.

Üç maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Denizlispor, ilk kez geriye düştüğü bir karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Beraberlik golüne imza atan stoper Hakan yeşil-siyahlı formayla ilk gol sevinci yaşarken, uzatmada takımını galibiyeti taşıyan Fransız forvet Mayi, 2'nci golünü attı. Denizli temsilcisi önümüzdeki hafta evinde bu kez Kocaelispor'u konuk edecek.


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