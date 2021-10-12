Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A. Denizlispor, TFF 1. Lig'in 9. Hafta karşılaşmasında Cumartesi günü saat 16.00'da Balıkesirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Serhat Gülpınar yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6'ya 2 pas ve şut çalışmaları ile devam etti. Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in tedavileri devam ediyor. Bu oyuncuların Balıkesirspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Denizlispor, bugün yapacağı antrenman ile Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:36:48. #1.17#