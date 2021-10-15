Denizlispor'a Balıkesir maçı öncesi moral ziyareti - Haberler Spor
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Denizlispor'a Balıkesir maçı öncesi moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor'a Balıkesir maçı öncesi moral ziyareti

Denizli milletvekili Teoman Sancar, yarın oynanacak olan Balıkesirspor karşılaşması öncesinde A. Denizlispor'u ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli milletvekili Teoman Sancar, yarın oynanacak olan Balıkesirspor karşılaşması öncesinde A. Denizlispor'u ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

A. Denizlispor'lu futbolcuların son antrenmanını ziyaret eden ve yarın oynanacak Balıkesirspor karşılaşmasında başarılar dileyen Vekil Teoman Sancar, oyunculara baklava ikramında bulundu.

Antrenman ziyaretinin ardından Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve yöneticiler ile de bir araya gelen Sancar, şunları kaydetti: "Denizli'nin en büyük değeri olan Altaş Denizlispor'umuzu ziyaret ederek, kongrede verdiğimiz 10.000 TL bağış sözümüzü yerine getirdik. Her zaman destekçi olmaya devam edeceğiz. Bu takım bizim."

Bağış desteği için Sancar'a teşekkürlerini belirten Başkan Mehmet Uz, "Bu tür ziyaretler ve destekler bizlere umut oluyor. Doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Tüm şehir kenetlendi ve bizimle beraber bu takıma sahip çıkmaya başladı. Kulübümüze yaptığı bağış ve bizlere duyduğu güven nedeniyle Sayın Milletvekilimiz Teoman Sancar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

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Haber: Denizlispor'a Balıkesir maçı öncesi moral ziyareti - Haberler Spor
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