Spor demir grup sivassporlu futbolcuların kar neşesi
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Spor demir grup sivassporlu futbolcuların kar neşesi

SPOR Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesiSİVAS (DHA) - Süper Ligi'n lideri Demir Grup Sivasspor'da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

12.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:32
Spor demir grup sivassporlu futbolcuların kar neşesi

SPOR Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi

SİVAS () - Süper Ligi'n lideri Demir Grup Sivasspor'da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından yoğun kar yağışının tadını çıkardı. Karın üzerinde gönüllerince eğlenen futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle başını kara gömen Brezilyalı Fernando'nun görüntüsü dikkat çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftardan büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor demir grup sivassporlu futbolcuların kar neşesi
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