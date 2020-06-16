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SPOR Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Yukatel Denizlispor maçının ardındanEraydın AYTEKİN SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bugün kazanmamız gerekiyordu.

16.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:36

Yukatel Denizlispor maçının ardından

Eraydın AYTEKİN SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bugün kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi oynamadık ama galibiyet önemliydi dedi. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Maçı lehimize çevirmek için mücadele ettik. Kırmızı kart etkiledi ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu ortamda futbolu başlattık. Bütün arkadaşlarımız psikolojik olarak, hem de fizik olarak kesinlikle hazır değil. Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle, istediğimiz şekilde olmuyor, bu da gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra çok daha güzel olacak futbol maçları. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak. Onun için bugün bizim oynadığımız oyun beni tam yüzde 100 memnun etmedi ama bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için çok çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi şeyler de yaptılar özellikle ikinci yarı. Tamamen oyunun hakimi olduk, sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabii oyun da önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Burayı geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıdaki maçlardan daha zor. Konya, Kasımpaşa, Kayseri, bunlar çok zor maçlar olacak. Oynadığımız temponun çok üstüne çıkmamız gerekiyor dedi.

BÜLENT UYGUN MAÇI LEHİMİZE ÇEVİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİK

Futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştık diyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise şöyle konuştu 45'inci dakikadan yaşadığımız talihsiz bir kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu, oyun taktiğini değiştirmiş, oyun sistemini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de birçok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirmek için mücadele ettik. Yaklaşık 3-4 tane de gol pozisyonuna girmemize rağmen golle sonuçlandıramadık. Takımımızda da Adam gibi, Barrow gibi, Isaac gibi çok önemli futbolcular sakatlığı üzerine bir de takımımızın oyun kurucusu Recep'in de olmaması buraya, böyle bir eksikle gelmek bizi ister istemez zorladı. Ama girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, gösterdiğimiz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bugün ligin 3'üncüsü ve zannedersem ya 16, ya 17 haftadır içeride yenilmiyorlar. Bu da önemli bir başarı. Zaten takımları da başarılı. O yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.

SPOR Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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