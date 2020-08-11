SPOR Demir Grup Sivasspor, Kone ile sözleşme yeniledi
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SPOR Demir Grup Sivasspor, Kone ile sözleşme yeniledi

SPOR Demir Grup Sivasspor, Kone ile sözleşme yenilediSİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, başarılı forvet Arouna Kone ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

11.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:12

SPOR Demir Grup Sivasspor, Kone ile sözleşme yeniledi

SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, başarılı forvet Arouna Kone ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren Kone ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulan anlaşmanın 1 yıl olduğu belirtildi. 36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

Arouna Kone, geçen sezon kırmızı beyazlı formayla ligde 29 maça çıkıp 7 gol atmıştı.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Kone ile sözleşme yeniledi

Kaynak: DHA

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