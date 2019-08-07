SPOR Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

07.08.2019 13:49

Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, her iki maçın da hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Ligin ilk haftası Beşiktaş ile öncesinde Cumartesi günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Açma-germe hareketleri, dar alanda pas çalışması, istasyon çalışmaları ile devam eden ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi. Futbolcuların tamamının katıldığı antrenmanın yarısında Fatih Aksoy karın ağrısı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA