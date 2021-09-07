SPOR Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı
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SPOR Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladıSİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı.

Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı

SİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı.

Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas'a gelen Fredrik Ulvestad, başkan vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Haziran 1992'de Norveç'in Alesund kasabasında dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK alt yapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, Djurgardens forması giyen futbolcu son olarak Çin Süper Lig'inde Qingdao forması giydi. Fredrik Ulvestad, kariyeri boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 kez de asist yaptı.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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