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Demir Grup Sivasspor- Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor
Demir Grup Sivasspor- Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanarak seri başlatmak amacı ile maça başladıklarını belirterek, "Hedefimiz 3 puan kazanmaktı. Bizim için önemliydi. Seri başlatmak istiyorduk. Takımda yeni bir teknik heyet ve yeni sistemle oynayan bir takım çıktı. Teknik direktör değişikliği nedeni ile motivasyonları üst düzeydeydi. Güzel bir maç oldu. Güzel bir gol bulduk. Devam ettirmemiz gerekirken beklediğimiz goller yedik. İlk yarının sonlarına doğru istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı hem tektik hem oyuncu değişiklikleriyle maça daha iyi başladık. Kazanmak istedik ama olmadı. Neticede puan puandır" dedi.

GROENENDİK: BERBERLİK HAK EDİLEN SONUÇAntalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendik ise yeni teknik ekip olarak ilk maçlarına çıktıklarını belirterek, "Beraberliğin hak edilen bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Maçta ilk fırsatları yakalayan Antalyaspor oldu ama değerlendiremedik. Onların yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Bura rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Mükemmele yakın 2 gol attık. Devre arasına girecekken son dakikada hayal kırıklığı yaşadık. Taç atışı önce tarafımıza verildi, bu kararla oyuncularımız ofansif olarak önde dizildi ama sonra hakem tacı Sivas'a verince önde kalan oyuncuların fırsatından yararlanıp rakip  gol attı. İlk yarı bu nedenle soyunma odasına sinirli girdik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun geçti. Beraberlik hak edilen bir sonuçtu. İlk maçtan yola çıkarak gelişmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çalışarak takımı daha ileriye götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor Haberleri
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Haber: Demir Grup Sivasspor- Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Haberler Spor
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