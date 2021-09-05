SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Takım akşam saatlerinde ise U19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı