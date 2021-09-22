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SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladıSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

SİVAS, ( Dha ) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de dün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 13.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Haber: SPOR Demir Grup Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Haberler
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