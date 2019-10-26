Spor demir grup sivasspor - antalyaspor maçının ardından

26.10.2019 18:25

Antalyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Geçen haftaki maçı telafi etmemiz gerekiyordu. Kazandığımız için mutluyuz dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise Bireysel hataların önüne geçemiyoruz diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-1 kazandıkları karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Kazanmak zorunda oldukları bir maç oynadıklarını ifade eden Çalımbay, Geçen haftaki maçı telafi etmemiz gerekiyordu. Biz geçen hafta da iyi oynadık. Oradan da puan ve puanlarla dönebilirdik, Galatasaray maçından. Ama ne olursa olsun kendi sahamızdan kaybetmeden çıkmamız gerekiyordu. Ona göre mücadele ettik. Belki bazen istediğimiz gibi olmadı, oyun veya yaptığımız şeyler ama önemli olan bu maçı kazanmaktı. İlk yarı biraz ortada geçen maçtı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği, hem taktik değişikliği işe yaradı ve sonra 2 tane gol bulduk. Ama yine talihsiz şekilde 1 gol yedik. Ama takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman oyundan kopmuyoruz. Oyun disiplinini ne olursa olsun bırakmıyoruz. Yine bunu aynı şekilde gösterdiler. 2-1 kazandık ama zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Çünkü biz maçtan önce bu maçın zor olacağını biliyorduk. Geçen hafta Antalya'nın kaybettiği ve herkesin farklı düşündüğü bir maçtı bu maç. Herkese göre kolay geliyordu ama bizim için çok çok zor bir maçtı ve öyle geçti. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki önemli olan kalan maçlarda bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzde bir Denizlispor maçı var. Oradan da puan ve puanlarla döneceğiz. Tabii ki ondan önce Perşembe günü bir kupa maçı oynayacağız. Bizim için zor bir hafta olacak bizim için çünkü Perşembe'den sonra tekrar deplasmandan Denizli'ye geçeceğiz. İlk yarıda özellikle kendi sahamızda iyi puanlar alıp iyi yerde bitirmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu. Kafamızda belirli bir puan hesabımız yok dedi.

KORKMAZ BİREYSEL HATALARIN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, İyi oynuyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ama bu sezon bireysel hatalardan hem gol yedik hem mağlup olduk. Bunun önüne geçemiyoruz açıkçası. Geçen hafta da aynıydı. Ben söylüyorum. Biz iyi bir takımız, iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz. Bu takımın teknik sorumlusu benim. Bir yerde hata, yanlış varsa orada ben sorumluluk alırım. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadele gücümüz var diye konuştu.

Kaynak: DHA