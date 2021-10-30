Demir Grup Sivasspor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Ata Yıldırım (xx)

Süper Lig'de 11'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 38'inci dakikada Yatabare'nin golüyle öne geçerken, Altay bu gole 44'üncü dakikada Bamba ile karşılık verdi. Bu sonuçla iki takımın da galibiyet özlemi 4 haftaya yükselirken, İzmir temsilcisi 16, Sivas ekibi ise 12 puana ulaştı. Altaylı futbolcular maç öncesi ısınma bölümünde sahaya üzerinde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

5'inci dakikada sol çaprazdan Rayan'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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