Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-NET'i ağırlayacak

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel U-NET'i konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Darüşşafaka, ligde bu sezon oynadığı ilk maçta deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 66-60 yenildi.

Hapoel U-NET ise ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Happy Casa'yı 88-61 mağlup etti.