Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-NET'i ağırlayacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel U-NET'i konuk edecek.
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel U-NET'i konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Darüşşafaka, ligde bu sezon oynadığı ilk maçta deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 66-60 yenildi.
Hapoel U-NET ise ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Happy Casa'yı 88-61 mağlup etti.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri