Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Darüşşafaka'nın yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, 24 Ekim Pazar günü ise ING Basketbol Süper Ligi'nde yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlıların yarın Volkswagen Arena'da İsrail ekibi Hapoel U-NET ve 24 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol'la oynayacağı maçların, takım ile teknik kadrodaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Hapoel U-NET karşılaşması için bilet alan taraftarların haklarının müsabakanın oynanacağı tarihte geçerli olacağı aktarıldı.