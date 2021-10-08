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Dart heyecanı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dart heyecanı sürüyor

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Kayseri'de tüm hızıyla devam ediyor.

KAYSERİ (İHA) - Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Kayseri'de tüm hızıyla devam ediyor.

Çok Amaçlı Spor Salonunda dün başlayan Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği müsabakalarının ikinci gününde gençler kategorisinde yapılan birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarının ikinci gününde sporcularla bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu. İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada "Amatör Spor Haftası birçok branşta çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Dart branşında da yoğun katılımla müsabakayı başlattık. 19 takım 100'ü aşkın sporcu katılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Dart heyecanı sürüyor

Dart heyecanı sürüyor

Dart heyecanı sürüyor

Dart heyecanı sürüyor

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