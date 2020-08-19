SPOR Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı
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SPOR Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı

SPOR Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı"5 büyük ligde forma giymek istiyorum""Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık""Geçen sezon takım kimyası oluşturamadık""Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim""Karadeniz ve Rize insanı...

19.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:43

SPOR Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı

"5 büyük ligde forma giymek istiyorum"

"Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık"

"Geçen sezon takım kimyası oluşturamadık"

"Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim"

"Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever"

"Visca ve Efecan'a karşı oynamak zor"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM,(DHA)

Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Melnjak, "5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" dedi.

"GEÇEN SEZON TAKIM KİMYASI OLUŞTURAMADIK"

Geçen sezon zor bir lig geçtiğini belirten Melnjak, "Sezona iyi başlamıştık ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Performansımızda inişler çıkışlar oldu. Devre arasında hoca değişiklikleri yaşadık. Takım kimyası oluşturamadık. Lig sonunda da küme düşme stresini yaşadık. Sonunda da Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon bu durumu yaşamamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"TOMAS HOCA ÇOK POZİTİF BİR İNSAN"

Takımın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'tan da övgüyle bahseden Melnjak, Tomas çok pozitif bir insan. Hem takıma hem de oyunculara ciddi bir enerji katıyor. Oyunculara ne kadar güvendiğini hissettiriyor. Oyuncularla olan diyaloğu çok iyi" şeklinde konuştu.

"5 BÜYÜK LİGDE FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

Rizespor'da mutlu olduğunu ve evi gibi gördüğünü dile getiren Melnjak, "Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı. Bu hedefler sayesinde gelişebilirsiniz. Antrenmanda da maçlarda da kendi hedefleriniz doğrultusunda gelişebilirsiniz. 5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" diye konuştu.

"RİZESPOR'A VE SPORTİF DİREKTÖR YILMAZ BAL'A TEŞEKKÜR ETMELİYİM"

Rizespor'a gelişinden sonra performansıyla dikkat çektiğini belirten Melnjak, "Hem buraya gelişimde hem de milli takıma gidişimde Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim. Burada oynadığım maçlar sayesinde dikkat çektim ve milli takıma yükseldim. Bu da benim için bir rüyanın gerçek olmasıydı. Milli takıma gittikten sonra hedeflerim büyüdü ve büyümeye de devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"KARADENİZ VE RİZE İNSANI ÇOK YARDIMSEVER"

Karadeniz ve Rize insanının yardımseverliğinden bahseden Hırvat futbolcu, "Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever. Şehirde gezdiğimizde ve bir ihtiyacımız olduğunda her yerde bize yardım etmek isteyen birilerini buluyoruz. İngilizce bilmeseler de biz onlarla Türkçe konuşmaya çalışıyoruz. Her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

"VISCA VE EFECAN'A KARŞI OYNAMAK ZOR"

Süper Lig'de çok iyi hücum oyuncularının olduğunu söyleyen Melnjak, "Ligimizde çok kaliteli oyuncular var. Visca ve Efecan'a karşı oynamak çok zor diyebilirim. Onların haricinde de çok iyi isimler var" dedi.

"TAKIMDA OYUNCU EKSİKLİĞİ VARDI, BENİ ÇAĞIRDILAR VE FUTBOLCU OLDUM"

Futbola başlama hikayesini anlatan Melnjak şunları söyledi:

"Amcam farklı bir kasabada antrenörlük yapıyordu ancak bir türlü onun takımına gidememiştim. Daha sonra kuzenlerimin yaşadığı kasabada futbola başladım. Sonrasında antrenmanda oyuncu eksikliği oldu ve beni arayıp 'gelir misin' diye sorudular ve ben de ilk antrenmandan sonra oynamaya başladım."

MELNJAK'IN RİZE ANISI

Rize'de başından geçen bir hikayesini de anlatan Melnjak, "Şehir merkezinde yanlış bir yere park ya da kötü bir yere park ettiğimde anahtarı sen bana ver, sen gelene kadar arabayı ben uygun bir yere koyarım, geldiğinde anahtarı sana veririm diyorlar" dedi.

TARAFTARA MESAJ

Melnjak, Rize taraftarına da şu mesajı yolladı: "Kazandığımız zaman hep birlikte olacağız, kaybettiğimizde de herkesten daha fazla üzüleceğiz."

SPOR Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı

Kaynak: DHA

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