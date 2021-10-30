Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tırmandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tırmandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zafer Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zafer Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes dağında düzenlenen Zafer Tırmanışına toplamda 33 dağcı katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Zafer Tırmanışını başarıyla tamamlayan dağcıları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title