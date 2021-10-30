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Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapıldı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Spor

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi.

SAKARYA (AA) - Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesinde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki şampiyonaya, yaklaşık 280 sporcu katıldı.

10 kategoride düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 4 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonucunda "Erkekler Yıldız A"da Ramazan Yılmaz, "Erkekler Yıldız B"de Nafiz Ege Karagöl, "Yıldız Kadın"da Emine Irmak Sezer, "Master 30"da Gökhan Uzuntaş, "Master 40"ta Oğuz Özçelik, "Master 50"de Hüseyin Güllüoğlu, "Genç Erkek"te Furkan Akçam, "Genç Kadın"da Funda Taşkın, "Büyük Erkek"te Abdülkadir Kelleci, "Büyük Kadın"da ise Esra Kürkçü birinci oldu.

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapıldı

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapıldı

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapıldı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor Haberleri
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