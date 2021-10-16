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SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldükVIDEO YOKTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sona erdi.

Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

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Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sona erdi. Türk Milli Takımı'nda karışık çiftler ve kızlarda elemelerin ikinci ayağına katılmaya hak kazanırken, rakiplerine uzatmalarda yenilen erkek takımı elendi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, "Olimpiyata katılma ihtimalimiz çok zor ama imkansız değil" dedi.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda düzenlenen müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. 23 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı ön elemeleri Karışık Çiftlerde Türkiye, Letonya ve Danimarka geçti. Kadınlarda da Türkiye ile Letonya, Erkeklerde de Finlandiya ve Çekya 5-9 Aralık'ta Hollanda'da yapılacak olan olimpiyat elemelerinin ikinci ayağına katılmaya hak kazandı.

Hem performans hem de organizasyon komitesi açısından ülkemiz ve şehrimize yakışır, hatasız ve eksiksiz bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, şunları söyledi:

"Uluslararası nitelikte başarılı bir organizasyonun sonuna geldik. Ön eleme maçlarına karışık çiftler, kızlar ve erkekler olmak üzere üç takımla katıldık. Karışık çiftlerde Hollanda'da yapılacak organizasyona bir hafta önce hak kazanmıştık. Bugün de çok zorlu bir müsabakanın finalinden sonra kızlarımız Hollanda'da mücadele etmeye hak kazandı. Ancak erkekler olarak uzatmalarda maalesef bir sayı farkla Finlandiya karşısında maçı kaybettik. İşin sonu değil, daha işin başındayız. Sporcular bizim en genç sporcularımız. Yakında Norveç'te Avrupa şampiyonası var. Erkek milli takımımız bunu orada telafi edecektir. B grubunda yarışıyorlar, yüzde yüz eminim erkek milli takımımız A grubuna yükselecek.

Çünkü bu çocuklar daha yeni genç takımdan büyük takıma geçtiler. Çok genç bir takım, bunların önünde 15-20 yıl var. Çok parlak, çok başarılı günler bu çocuklarımızı bekliyor. Çok yakın zamanda herkes Türkiye'deki curlingin dünyada hangi başarıları elde edeceğine şahit olacak. Olimpiyata katılma ihtimalimiz çok zor ama imkansız değil . Bu sporda biz çok yeniyiz, ama rakiplerimiz 150-200 yıldır bu işi yapıyorlar. Ülkelerinde 30-40'a yakın tesisleri var. Ama biz bir tesisle, sadece Erzurum'da olan çocuklarımızla bunu başardık."

Şebin, devletin bu konuda çok ciddi yatırımları olduğunu ifade ederek, "19 yıldır spor tarihinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı yapıldı. İnşallah curlinge de sıra geldiğini düşünüyorum. Sporu yöneten patronlarımızın, büyüklerimizin ve devlet adamlarımızın bunun farkında olduğunu biliyoruz. Çok yakın zamanda, 1 - 2 yıl içerisinde curlinge tesis noktasında bir kaç ilde en azından yatırım yaptıktan sonra 10 yıl içerisinde dünyanın en iyi curling oynayan ülkeleri arasında yer alacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük

SPOR Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük
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