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Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı.

ERZURUM (AA) - Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı.

Erzurum Curling Salonu'nda organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

İlk olarak "Karışık çiftler" kategorisinde Danimarka, Meksika ile karşılaşırken, Brezilya ise Kazakistan ile mücadele etti.

Mücadelede Danimarka, Meksika'yı 12-3 yendi, Kazakistan ise Brezilya'yı 10-4 gibi bir skorla mağlup etti.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı - Haberler Spor
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