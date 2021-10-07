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Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri üçüncü maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Kazakistan'ı 9-8 mağlup etti.

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri üçüncü maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Kazakistan'ı 9-8 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Kazakistan ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 9-8 galip ayrılarak ön eleme yaptığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya'yı 12-1, Brezilya'yı 12-3 ve Nijerya'yı ise 14-0 yenmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Portekiz ve Tayvan arasında oynanacak maçın galibiyle final müsabakası yapacak.

Akşam yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Litvanya: 10 - Portekiz: 6, Belarus: 6 - Slovakya: 4, Brezilya: 8 - Nijerya: 1

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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