Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri üçüncü maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Nijerya'yı 14-0 mağlup etti.

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri üçüncü maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Nijerya'yı 14-0 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon Erzurum'da devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Nijerya ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 14-0 galip ayrılarak üst üste üçüncü maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya'yı 12-1, Brezilya'yı ise 12-3 yenmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, akşam Kazakistan ile yapacağı maçı kazanması halinde yarın final oynayacak.

Bugün yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Belarus: 8 - Portekiz: 5, Letonya: 6 - Slovakya: 3, Kırgızistan: 9 - Litvanya: 8, Avusturya: 5 - Meksika: 2, Danimarka: 11 - Tayvan: 3, Brezilya: 7 - Slovenya: 5, Tayvan: 9 - Meksika: 1, Avusturya: 9 - Belçika: 4.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

 Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gökhan Çıra Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:59:17. #1.11#