Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri üçüncü maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Nijerya'yı 14-0 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon Erzurum'da devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Nijerya ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 14-0 galip ayrılarak üst üste üçüncü maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya'yı 12-1, Brezilya'yı ise 12-3 yenmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, akşam Kazakistan ile yapacağı maçı kazanması halinde yarın final oynayacak.

Bugün yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Belarus: 8 - Portekiz: 5, Letonya: 6 - Slovakya: 3, Kırgızistan: 9 - Litvanya: 8, Avusturya: 5 - Meksika: 2, Danimarka: 11 - Tayvan: 3, Brezilya: 7 - Slovenya: 5, Tayvan: 9 - Meksika: 1, Avusturya: 9 - Belçika: 4.