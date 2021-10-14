Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Brezilya'yı 10-5 mağlup etti.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Brezilya'yı 10-5 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı organizasyon devam ediyor.

Türkiye Erkek Milli Takımı, Brezilya'yı 10-5 yenerek olimpiyat elemelerinde çıktığı 4'üncü maçını da kazanmayı başardı. Milliler, daha önce Kırgızistan'ı 14-5, Tayvan'ı 9-4 ve Kazakistan'ı 10-4 yenmişti.

Ay-yıldızlı ekip, akşam yapılacak maçlarda alınacak sonuçlarla belli olacak rakibiyle yarın final müsabakasına çıkacak.

Türkiye Kadın Milli Takımı ise bu akşam Slovakya ile karşılaşacak.

Organizasyonun sabahki bölümünde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler

İspanya: 10 - Romanya: 4

Kadınlar

İspanya: 8 - Slovenya: 4

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İsmet Uçma Fuat Oktay
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu Mesut Özil Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:55:39. #1.17#