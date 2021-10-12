Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları
Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Tayvan'ı 9-4 mağlup etti.
Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Tayvan'ı 9-4 mağlup etti.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Türkiye Erkek Milli Takımı, Tayvan'ı 9-4 yenerek olimpiyat elemelerindeki ikinci galibiyetini aldı. Milliler, ilk maçında Kırgızistan'ı 14-5 yenmişti.
Milli curlingciler, yarın Kazakistan ile üçüncü maçına çıkacak.
Günün sonunda akşam yapılan diğer maçlardaki sonuçlar ise şöyle:
Erkekler
Finlandiya: 4 - Avusturya: 2
Belçika: 9 - Estonya: 6
Slovakya: 15 - Romanya: 3
Kadınlar
Macaristan: 8 - Slovenya: 7
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