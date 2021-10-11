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Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenene organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Sabah seansı müsabakalarının kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında maçtan 12-2 galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, akşam saatlerinde Avusturya ile ikinci maçına çıkacak.

Günün ilk seansında yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler

Avusturya: 13 - Nijerya: 4

Finlandiya: 6 - Macaristan: 5

Kadınlar

Macaristan: 13 - Kazakistan: 4

Letonya: 12 - Slovenya: 3

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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