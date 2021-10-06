Cüneyt Çakır, Almanya-Romanya maçını yönetecek - Haberler Spor
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Cüneyt Çakır, Almanya-Romanya maçını yönetecek

AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor
Cüneyt Çakır, Almanya-Romanya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya- Romanya maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri
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Haber: Cüneyt Çakır, Almanya-Romanya maçını yönetecek - Haberler Spor
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