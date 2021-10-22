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Cüneyt Çakır, Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cüneyt Çakır, Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek

Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde oynanacak Al Ahli-Al Jazira maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde oynanacak Al Ahli-Al Jazira maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde, bu akşam oynanacak olan Al Ahli-Al Jazira müsabakasını yönetecek.

Müsabakada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Mete Kalkavan da VAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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