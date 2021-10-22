Cumhuriyet kupası TÜGŞAV Fırtına'nın

Samsun Bafra Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kamu kurumları ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası'nda TÜGŞAV Fırtına şampiyon oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Voleybol müsabakalarına 8 takım 2 grup halinde mücadele etti. Gruplarında birinci olan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Fırtına ile TÜGŞAV Gençlik finalde karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakada setlerde rakibine 27-25, 25-16, 25-19 üstünlük sağlayan TÜGŞAV Fırtına şampiyon oldu.

Şampiyon olan TÜGŞAV Fırtına takımına kupası Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi. - SAMSUN