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Cumhuriyet Kupası'nda Körfez rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cumhuriyet Kupası'nda Körfez rüzgarı

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 27 sporcusu, Kick Boks Cumhuriyet Kupası'ndan 25 madalya ile döndü.

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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 27 sporcusu, Kick Boks Cumhuriyet Kupası'ndan 25 madalya ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcuları, 23-24 Ekim'de İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kick Boks Cumhuriyet Kupası'na katıldı. Gençlerbirliği Spor Kulübü Tekvando hocası Nevzat Aydemir önderliğinde kupaya 27 sporcu ile katılan Körfez Belediyesi, yaş gruplarında turnuvadan 25 madalya ile döndü. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü ayrıca ferdi olarak 27 madalya dışında Point Fight stilinde de 3'üncülük kupasını almayı başardı. Antrenör Nevzat Aydemir, bundan sonraki turnuvalarda da Körfez Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalara başladıklarını belirtti. - KOCAELİ

Cumhuriyet Kupası'nda Körfez rüzgarı

Cumhuriyet Kupası'nda Körfez rüzgarı

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