Cumhuriyet Bayramı kapsamında su altı ve kıyı temizliği etkinliği yapıldı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü dalıcıları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kapsamında su altı ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

AREV Okulları öğrencilerinin de yer aldığı organizasyonda, Beylikdüzü'nde su altında ve sahilde bulunan kentsel atıklar toplandı.

Kıyı boyunca yapılan temizliğe Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübünün yönetim kurulu başkanı dünya rekortmeni Cem Karabay, AREV Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı ile vatandaşlar da katıldı.

Su altı ve çevre temizliğine karşı daha duyarlı olunmasının amaçlandığı etkinlikte dalıcılar, topladıkları kentsel atıkları kıyıya bıraktıktan sonra denizin yüzeyinde Türk Bayrağı açtı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan dalıcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, dalıcılara alkışlarıyla destekte bulundu.

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