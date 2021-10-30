Cumhuriyet Bayramı Atlı Cirit Gösterileri nefesleri kesti

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Sivas Valiliği tarafından organize edilen, atlı cirit spor takımlarının gösterileri nefesleri kesti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi atlı müsabaka alanında cirit müsabakaları düzenlendi.

Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği cirit gösterisi kutlamalara ayrı bir renk kattı. Müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Cirit müsabakalarında, atlı cirit spor takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı.

Gösteri amaçlı düzenlenen cirit müsabakalarına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gösterinin sonunda Sivas Valisi Salih Ayhan atlı cirit müsabakasına katılan oyuncular ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. - SİVAS